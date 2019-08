"M-am gandit sa ma las, inca ma gandesc sa renunt. Au fost doua interventii la inima!" Declaratia emotionanta a lui Tucudean inaintea meciului cu Celtic

Tucudean a revenit cu gol in echipa de start a CFR-ului.

Golgeterul campioanei a suferit in ultimele luni doua interventii chirurgicale la inima. Recunoaste ca i-a trecut prin cap sa renunte la fotbal. Gandul inca nu-i da pace, desi doctorii l-au asigurat ca viata nu-i este pusa in pericol. Tucudean abia asteapta meciul cu Celtic, echipa care l-a vrut cand era doar un pusti. A fost in probe, dar supercampioana din Scotia nu l-a pastrat.

"Sunt pregatit, mai am o teama, asa, dar doctorii m-au asigurat ca nu pot sa patesc nimic. M-au macinat niste ganduri, m-am gandit ca pot sa ma las, ma gandesc in continuare. Sunt probleme la inima. Doctorii m-au asigurat ca nu pot sa patesc nimic. Mi-am revenit destul de bine, am facut pregatire, sunt aproape de acelasi nivei cu al colegilor.

Ar fi o placere sa joc cu Celtic. Am fost in probe la 14 sau 15 ani la Celtic, trebuia sa stau la o familie daca as fi fost pastrat, eram prea mic sa stau singur. Nu am ramas, a ramas un coleg de-al meu. Stiu ce inseamna fotbalul de acolo, vor fi 60 000 de spectatori, ramane sa dam totul pe teren, vedem ce va fi. In astfel de meciuri, nu poti decat sa dai tot!", a spus Tucudean la Digisport.