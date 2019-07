CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV 1-0 | "Simteam calitatea lor, trebuie sa facem un meci perfect la Tel Aviv!" Anuntul facut despre revenirile lui Tucudean si Lacina Traore

CFR Cluj a invins Maccabi acasa, insa Dan Petrescu se teme de returul de la Tel Aviv!

Dan Petrescu ar fi vrut ca elevii sai sa mai marcheze macar un gol. Antrenorul clujenilor spune ca se teme de ceea ce se va intampla la Tel Aviv, acolo unde Maccabi va face totul pentru a castiga si a obtine calificarea.

Petrescu a analizat jocul israelienilor si a declarat ca acestia au foarte multe atuuri, atat in aparare, cat si in atac si le pot pune probleme celor de la CFR.

Antrenorul clujenilor a vorbit si despre revenirile lui Tucudean si Lacina Traore. Acesta a spus ca Tucudean nu poate face diferenta la Tel Aviv, chiar daca va fi pe banca, din cauza lipsei de antrenament. Despre Traore, Petrescu a explicat ca nu este inca jucatorul CFR-ului, insa si daca va deveni, el nu va putea fi decisiv in jocul campioanei, intrucat nu a mai jucat de mult timp la un nivel inalt.

"A fost un meci foarte greu, adversar puternic. I-am studiat, dar nu am fost asa clar cum am fost cu Astana. Sunt putin cu un nivel mai sus ca Astana, au jucatori buni in atac, au avut probleme in aparare. Fundasul central mi s-a parut extraordinar. Perez si Cohen foarte buni si ei. Au fost periculosi, au avut ceva ocazii. Noi n-am reusit sa marcam golul doi cu Omrani si Rondon, daca faceam 2-0 era altceva. Mie nu mi-a placut ca ne-am aparat, dar n-am mai putut. 1-0 nu e suficient. In retur va fi un vacarm, fanii sunt vulcanici si se vede ca ei au calitate mare.

Sunt sperante, dar 1-0 zici ca e ok, dar dupa ce i-am vazut azi, au calitate mare. O sa avem viata grea. Trebuie sa gasesc solutii pentru sambata si pentru marti, cand avem meci de calificare.

Am vazut calitate, simteam. Au jucatori de atac buni, au intrat jucatori care nu au jucat pana acum, au fost surprize. Trebuie sa facem un meci perfect, Arlauskis sa prinda o zi buna si apararea la fel, altfel va fi greu.

Au inceput sa iasa fazele fixe, dar am mai avut ocazii mare si imi pare rau ca nu am marcat.

Tucudean de unde sa revina? Nu s-a antrenat. Macar sa intre la antrenament cu echipa sambata. Macar pe banca sa fie, dar nu cred ca e o solutie.

Baietii alearga 12 kilometri, daca joaca si sambata si marti, ei au si o varsta, va fi greu. Cred ca voi face schimbari mari pentru sambata, dar avem nevoie si de victorie si in campionat. Vom vedea ce schimbari vor fi.

Eu nu ma gandesc la Traore. Deocamdata el nu e jucatorul CFR-ului si nu pot sa vorbesc despre el. El nu a mai jucat de mult, nu a mai dat goluri, nu inseamna ca vine si rupe terenul. Tucudean, la fel, fara antrenamente, nu poti sa joci. Mi-e foarte greu sa cred ca Tucudean va avea un impact la Tel Aviv", a spus Dan Petrescu la finalul partidei la DigiSport.