Tamas asteapta transferul! :) Tucudean investeste 10 milioane de euro intr-o crama de lux!

Tucudean, considerat cel mai bogat fotbalist din Liga 1, este proprietarul unei podgorii de lux in judetul Arad.

Situatia lui George Tucudean in fotbal este incerta, oficialii lui CFR Cluj anuntand ca sufera de o misterioasa boala cardiaca, dar tatal sau i-a dat la cheie un proiect vitivinicol si oenoturistic de lux in Crisana. Pe dealurile Maderatului, in comuna Pancota, la 40 de kilometri de Arad, Marius Tucudean, fost fotbalist, tatal atacantului de la CFR Cluj si afacerist cunoscut in vestul tarii, a demarat, in 2016, constructia unei podgorii, a unei crame si a unui boutique hotel, costul final urmand sa se ridice la aproximativ 10 milioane de euro. Tatal fotbalistului are o avere estimata la 80-90 de milioane de euro si mai detine o fabrica de mobila, o baza sportiva, un strand si un hotel de 5 stele, cu 80 de camere, in municipiul Arad.

INVESTITIE DE 10.000.000 DE EURO



Proprietatea cuprinde 63 de hectare de teren cultivate cu vita-de-vie, cladirea unei vechi ferme, o crama moderna, care are o suprafata de 1.100 mp, si o alta cladire noua cu destinatie turistica, ridicata pe ruinele unui vechi conac, dupa vechile planuri arhitectonice. Noul castel va avea locuri de cazare, sala de conferinte, ballroom, restaurant si pivnita complet restaurata. Locatia a fost cumparata de la un afacerist italian, iar sursele istorice spun ca „Castelul lui Ispravnic”, situat intre Siria si Tarnova, ar fi fost in urma cu secole, pe cand regiunea era stapanita de Imperiul Austro-Ungar, un loc de intalnire al elitei culturale de limba maghiara si al aristocratiei austriece, iar in perioada comunista a devenit un loc unde chefuia nomenclatura regionala si centrala, departe de atentia proletariatului. O legenda legata de ascunderea unui tezaur in zidurile sale a facut ca, dupa Revolutie, cladirea istorica sa fie distrusa aproape complet de cautatorii de comori din zona.

PRODUCTIE DE 1.000.000 DE STICLE PE AN



Pe site-urile de specialitate, aflam ca proprietarul din acte al cramei este chiar fotbalistul George Tucudean, aceasta este administrata de cunoscutul oenolog italian Emanuele Reolon si aici se produc brandurile de vin "Dealurile Maderat", "MaxiMarc" si "Castel Sofia" (ultimele doua denumite dupa copii fotbalistului de la CFR Cluj, George Maximilian si Marc Alexandru, respectiv Sofia Maria, fiica surorii sportivului, Miriam). De asemenea, la Maderat s-au imbuteliat initial 20.000 de litri, dar obiectivul este sa se ajunga la 750.000 de litri anual (1.000.000 de sticle de vin), iar in podgorie se cultiva soiurile de struguri Chardonnay, Feteasca Regala, Mustoasa de Maderat, Sauvignon, Pinot Gris, Pinot Noir, Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra si Cadarca.

VIN MEDALIAT CU ARGINT



Cele mai vechi vii au varste de peste 35 de ani, aici se vor produce si vinuri spumante, iar vedeta cramei va fi Mustoasa de Maderat, un vin specific viticol acestei zone din Crisana. Simbolul Cramei MaxiMarc este un arbore de sequoia, ispirat de copacii plantati aici de baronul ungur Joszef Dietrich, in 1845, sloganul este ”Unde visele devin vinuri”, iar ambitia este de a repune podgoria pe harta viticola si turistica a Europei Centrale si de Est, ca in perioada cand aici se produceau vinuri pentru Curtea Imperiala de la Viena. In acest an, in luna aprilie, unul dintre vinurile lui Tucudean a castigat medalia de argint in cadrul Festivalului „Vin de Munte - editia a IV-a”.

