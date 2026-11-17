Înaintea meciului de la Zenica, presa britanică a vorbit despre transferul ratat al bosniacului Jovo Lukic, jucătorul celor de la U Cluj, în Championship.

Englezii au vorbit despre transferul ratat al lui Jovo Lukic

Stacey West, site-ul de casă al celor de la Lincoln City, au vorbit despre transferul ratat al lui Jovo Lukic la clubul din Championship, la care evoluează și Andrei Coubiș.

Englezii au relatat motivele pentru care transferul atacantului bosniac de la Universitatea Cluj a picat în vara trecută și au subliniat faptul că Lukic s-ar fi potrivit de minune la Lincoln City, având în vedere profilul său și faptul că este un marcator desăvârșit. Sezonul trecut, Jovo Lukic a fost golgheter în Superliga României, cu 15 goluri marcate în 25 de meciuri.

”La Stacey West, facem tot posibilul să urmărim fiecare zvon privind transferurile care provine din surse credibile, însă unul ne-a scăpat până în această săptămână. În timp ce documentam un alt articol, am descoperit o informație potrivit căreia Lincoln City a încercat în această vară să-l transfere pe atacantul bosniac Jovo Lukic, dar a renunțat la negocieri după ce Universitatea Cluj a solicitat aproximativ 3 milioane de euro.

Zilele trecute, am analizat cât de aproape a fost Lincoln City să-l transfere pe Diakité, care a ajuns în cele din urmă la Sturm Graz, după ce în presa franceză au apărut informații că englezii au făcut o ofertă de aproximativ 3 milioane de euro în această vară. Se pare că a mai existat un atacant care a participat la Cupa Mondială și pe care l-am monitorizat în aceeași zonă de preț, iar acesta evolua la un club cu care mai făcuserăm afaceri.

Potrivit informațiilor apărute în Bosnia și Herțegovina pe 29 august, au existat contacte pentru transferul lui Lukić după ce l-am achiziționat pe Andrei Coubiș de la Universitatea Cluj, dar, aparent, înainte de a finaliza transferul lui Mikkel Ladefoged. Haris Zilić a relatat că formația clujeană solicita aproximativ 3 milioane de euro, iar Lincoln City s-a retras din negocieri atunci când pretențiile financiare au depășit suma pe care era dispusă să o plătească. Universitatea Cluj îi prelungise contractul până în 2029, în luna aprilie, astfel că își permitea să nu cedeze în privința prețului”, a scris site-ul Stacey West.