Dan Șucu pare mai determinat ca niciodată să aducă titlul în Grant și poartă discuții discrete cu Costel Gâlcă. Tehnicianul de 53 de ani, liber de contract după recenta despărțire de Universitatea Craiova, este nimeni altul decât antrenorul care reușea în 2015 o triplă istorică (campionat, Cupa României, Cupa Ligii) la cârma marii rivale FCSB.



Rapid, sub comanda acționarului majoritar Dan Șucu, visează la un nou titlu de campioană, o performanță care le lipsește alb-vișiniilor din 2003. Giuleștenii vor să spargă gheața după mai bine de două decenii, iar Gâlcă, un antrenor cu pedigree de campion în România, este considerat principalul favorit pentru a prelua banca tehnică. Succesul său răsunător cu roș-albaștrii îl recomandă drept un strateg capabil să gestioneze presiunea și să livreze rezultate imediate.



Șucu vrea titlul cu orice preț!



Negocierile dintre Gâlcă și conducerea Rapidului sunt într-un stadiu avansat, potrivit Fanatik. Se pare că eșecurile recente, culminând cu mandatul scurt al lui Neil Lennon, l-au convins pe Dan Șucu că este momentul pentru o mutare de impact, iar aducerea unui antrenor român cu rezultate dovedite, chiar dacă acesta a scris istorie pentru o rivală, este văzută ca o soluție viabilă pentru ambițiile giuleștenilor.



În cazul în care discuțiile cu fostul mijlocaș al Generației de Aur nu se vor finaliza cu o semnătură, Rapidul are și o variantă de rezervă. Dan Șucu și-ar fi îndreptat atenția către un antrenor din Italia, Rolando Maran. Italianul în vârstă de 61 de ani se află în prezent sub contract cu Brescia, formație care tocmai a retrogradat în Serie C în urma unui scandal financiar. Deși Maran are o experiență vastă, cu peste două decenii de antrenorat la echipe precum Cagliari, Genoa sau Chievo, acesta nu a reușit să câștige niciun trofeu important în cariera sa.