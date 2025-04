După ce a fost pus pe liber de fostul antrenor Costel Gâlcă, internaționalul român și-a regăsit motivația în urma împrumuturilor la Hermannstadt și Oțelul Galați, iar acum visează din nou la tricoul alb-albastru.



Începutul sezonului l-a prins pe Markovic în afara planurilor Universității. Costel Gâlcă, tehnicianul de atunci, i-a transmis clar că nu contează pe el, iar atacantul a ales să plece temporar pentru a avea șansa de a juca meciuri oficiale.



Cu un singur gol în 10 apariții în actualul sezon, fotbalistul de 24 de ani nu a impresionat nici la cluburile la care a fost împrumutat, dar e convins că poate reveni la nivelul care l-a consacrat. În prezent, încearcă să-și recapete încrederea la Oțelul și speră ca, odată cu venirea verii, să redevină o soluție pentru ofensiva Craiovei, acum sub comanda lui Mirel Rădoi.

Markovic visează să revină la Universitatea Craiova



"Am avut o discuţie cu domnul Gâlcă şi a zis că nu se bazează pe mine. Am cerut să plec, ca să joc. Asta a fost decizia dansului şi am respectat-o.



Am simţit dezamăgire. Este, pentru că îmi doream să joc acasă, la echipa mea de suflet. V arămâne tot timpul şi îmi doream să joc acolo, dar dacă nu se poate încerc să joc, să prind experienţă.



Ei ştiu ce fac, vorbesc cu ei în fiecare zi. Da, mai este puţin, sper să fac o figură frumoasă aici şi la vară să mă întorc.



Este un play-off la fel de strâns. Eu m-aş bucura şi sper să câştige, pentru că nu s-a mai castigat campionatul de foarte mult timp şi ar fi o sărbătoare la Craiova, dar este destul de greu, pt că sunt puncte puţine şi, dacă nu câştigi câteva puncte la rând, e greu.



Eu, din câte îl ştiu, mister (n.r. - Mirel Rădoi) este un antrenor foarte calculat, ştie ce face. Eu zic că a venit cu o schimbare şi s-a şi văzut şi îi urez succes, să ia campionatul cu Craiova.



Ce nebunie a fost acum câţiva, când s-a castigat Cupa României... nu aveai loc pe străzi, o să fie nebunie, dacă se câştigă cmapionatul. În Oltenia se mănâncă fotbal pe pâine, lumea e înnebunită şi, dacă s-ar căştiga campionatul, ar fi sărbătoare", a spus Jovan Markovic.



650.000 de euro este cota de piață a atacantului central, potrivit site-urilor de specialitate. Markovic mai are contract cu Universitatea Craiova până în 2027.