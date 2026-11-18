Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Ianis Hagi, înapoi în SuperLiga?! Anunțul lui Gică Popescu

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

Ca la fiecare acțiune, Gică Hagi a fost nevoit să se bazeze pe jucători care prind minute puține la echipele de club. În această situație se află și fiul său, Ianis, care este mai degrabă un fotbalist de lot la Alanyaspor.

După fluierul final de la Zenica, Gică Popescu a transmis că stranierii de la echipa națională trebuie să își găsească echipe la care să joace, aceștia putând lua în calcul inclusiv SuperLiga.

Întrebat și despre o posibilă repatriere a lui Ianis Hagi, acționarul majoritar de la Farul a expus că l-ar dori, însă clubul de la malul mării nu are o așa mare disponibilitate financiară, în condițiile în care jucătorii care evoluează în străinătate sunt obișnuiți cu salarii mult peste nivelul întrecerii interne.

„Nu e un alt sfat în afară de a merge undeva să joace. (n.r. inclusiv în Liga 1?) Dacă nu sunt alte posibilităţi în străinătate, chiar şi în campionatul României, pot veni aici, pot juca 6 luni sau un an de zile. Jucând bine, pot încerca să meargă la o echipă dintr-un campionat străin de un nivel mult mai ridicat.

(n.r. există posibilitatea ca Ianis Hagi să se întoarcă la Farul?) Nu îl putem plăti, ar trebui să dăm afară jumătate de echipă ca să plătim un jucător ca Ianis sau ca cei care nu joacă la echipele de club. Aceasta este o mare problemă a jucătorilor care evoluează în străinătate pentru că sunt obişnuiţi cu un anumit nivel salarial pe care campionatul nostru, cel puţin de la locul 3 în jos, nu pot primi astfel de salarii”, a declarat Gică Popescu, potrivit as.ro.