La scorul de 2-0 în meciul cu UTA Arad, FCSB a primit o lovitură de proporții. Juri Cisotti (32 de ani) nu a mai putut continua partida, din cauza unei accidentări.



În minutul 40, Cisotti s-a întins pe gazon și a cerut să fie schimbat. Acesta a acuzat dureri la genunchiul drept și, după ce a primit îngrijiri medicale, a fost schimbat cu David Miculescu.



Mijlocașul italian se numără printre favoriții patronului Gigi Becali, fiind lăudat de omul de afaceri în mai multe rânduri pentru prestațiile sale solide. Rămâne de văzut dacă accidentarea sufeirtă de Cisotti este una gravă.



Echipele de start din FCSB - UTA Arad:

