GALERIE FOTO Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat în meciul cu UTA Arad

Lovitură pentru FCSB! Favoritul lui Gigi Becali s-a accidentat &icirc;n meciul cu UTA Arad Superliga
Meciul dintre FCSB și UTA Arad poate fi urmărit LIVE AICI.

Juri CisottiFCSBFCSB - UTA Arad
La scorul de 2-0 în meciul cu UTA Arad, FCSB a primit o lovitură de proporții. Juri Cisotti (32 de ani) nu a mai putut continua partida, din cauza unei accidentări.

În minutul 40, Cisotti s-a întins pe gazon și a cerut să fie schimbat. Acesta a acuzat dureri la genunchiul drept și, după ce a primit îngrijiri medicale, a fost schimbat cu David Miculescu.

Mijlocașul italian se numără printre favoriții patronului Gigi Becali, fiind lăudat de omul de afaceri în mai multe rânduri pentru prestațiile sale solide. Rămâne de văzut dacă accidentarea sufeirtă de Cisotti este una gravă.

Echipele de start din FCSB - UTA Arad:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Graovac, Cercel, Radunovic - Lixandru, Șut - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea
  • Rezerve: Zima - Dăncuș, Alibec, Miculescu, M. Toma, Kiki, Edjouma, Politic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, Thiam
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • UTA Arad: Iliev - Tuțu, Poulolo, Pospielov, Padula - L. Mihai, Hrezdac - Costache, A. Roman, Tzioni - M. Coman
  • Rezerve: Gorcea - Benga, Olar, Alomerovic, Iacob, Dragoș, Abdallah, D. Barbu, Stolnik
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
FCSB - UTA | Campioana, obligată să câștige

În clasament, FCSB se află pe locul 11 cu 13 puncte. După 13 etape, roș-albaștrii au bifat trei victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

De cealaltă parte, UTA se situează pe poziția a 10-a cu 16 puncte. Trei victorii, șapte remize și trei eșecuri a consemnat echipa de pe stadionul ”Francisc von Neuman”.

