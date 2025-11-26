Moldovenii au fost cei care au deschis scorul în finalul primei părți, cu o execuție superbă semnată de Sebastian Mailat. După pauză, ”câinii” au pus stăpânire pe joc și au marcat un gol norocos prin Raul Opruț, dar au bifat și alte ratări importante.



Danny Armstrong, OUT după accidentare: ”Câteva săptămâni bune”



După ce au căzut pe patru în Superligă, cei de la Dinamo mai primesc o lovitură. L-au pierdut pe Danny Armstrong (28 de ani), accidentat în minutul 70 al meciului de la Botoșani.



Scoțianul a suferit o ruptură care îl va ține departe de gazon pentru câteva săptămâni, susține Andrei Nicolescu, președintele echipei. Cu alte cuvinte, ”câinii” nu se pot baza pe el în ultimele meciuri din 2025.



”Pare grav la Armstrong, pare o ruptură problematică care îl va ține săptămâni bune departe de gazon”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.



Lista accidentaților lui Dinamo este ”completată” și de alte nume importante. Maxime Sivis a fost indisponibil pentru ultimele meciuri, iar recent Kopic i-a pierdut și pe Cristi Mihai și Alexandru Musi, principalele soluții ale echipei pentru regula U21.



Dinamo a ratat șansa de a se apropia de liderul Rapid



”Câinii” au remizat în ultima etapă la Botoșani, scor 1-1, după un meci în care au bifat mai multe ratări uriașe. Astfel, Dinamo rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid, care a pierdut cu 3-0 la Cluj, cu CFR.



În următoarea etapă, Dinamo va juca pe teren propriu cu Oțelul Galați, pe Arena Națională.

