După o carieră întreagă la nivel înalt, la echipe precum Dinamo, Toulouse, Al-Sailiya, Ludogoreț și Rapid, Dragoș Grigore a ieșit de sub lumina reflectoarelor din punct de vedere fotbalistic. Din păcate pentru el, a ajuns să fie remarcat acum dintr-un motiv nedorit.

Potrivit SpyNews, fostul internațional e implicat într-o poveste destul de urâtă cu fosta sa soție. Cei doi au intrat într-un conflict care a tot luat amploare, în acest an. După 16 ani de căsătorie, în august, femeia a cerut ordin de protecție împotriva omului cu care și-a petrecut o bună bucată a vieții! Ulterior, Dragoș Grigore a obținut anularea acestei hotărâri, în instanță.

Povestea nu s-a încheiat însă aici, pentru că fostul internațional a trecut pe contraatac. Și și-a dat fosta soție în judecată, solicitând jumătatea din averea strânsă în timpul căsătoriei. În această dispută e și o afacere evaluată la 4 milioane de euro. Așadar, Dragoș Grigore îi cere fostei soții vreo 2 milioane de euro numai de aici!

După ce a renunțat la fotbalul de nivel înalt, Grigore a semnat un ultim contract, în luna februarie, cu CSM Vaslui, echipă aflată în liga a 3-a, unde mai mult a jucat de plăcere.

