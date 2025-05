Deși Gigi Becali, patronul campioanei, a fixat o clauză de reziliere de 10 milioane de euro pentru portarul său, Giovanni Becali sugerează că lucrurile ar putea sta diferit și că o sumă considerabil mai mică ar putea fi suficientă pentru un transfer.



Impresarul a ținut să puncteze la Fanatik faptul că perioada de transferuri încă nu s-a deschis oficial, dar discuțiile sunt în toi. "Vom vedea ce se va întâmpla cu Târnovanu. E devreme încă, nu s-a deschis mercato", a precizat Giovanni Becali.



Întrebat despre clauza de 10 milioane de euro anunțată de finanțatorul FCSB, Giovanni Becali a confirmat existența acesteia, dar a adus în discuție o înțelegere anterioară.

Prețul real cerut de Gigi Becali pe Târnovanu



"Corect, corect (n.r. – referitor la clauza de 10 milioane). Bine, Târnovanu are o clauză, dar după discuțiile mele cu Gigi din ultimele 4-5 luni, ne pusesem de acord la 5 milioane pentru Târnovanu și nu cred că Gigi poate refuza o asemenea ofertă", a spus Giovanni Becali.



Pe fir se află și Galatasaray, care, conform spuselor lui Giovanni Becali, caută un înlocuitor pentru veteranul Fernando Muslera. "Galatasaray are un portar bun, Muslera, care încă joacă. Cred că mai are un an de contract. Atât clubul, cât și el sunt interesați de un înlocuitor al lui", a menționat impresarul, lăudându-l pe goalkeeperul uruguayan pentru longevitatea și evoluțiile sale la clubul turc.



Interesul pentru portarul de 25 de ani, cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, este unul consistent, cluburi precum Napoli și Udinese din Serie A monitorizându-l atent, conform presei internaționale. De asemenea, s-a vehiculat și un interes din partea Al Shabab.



Rămâne de văzut ce va decide Gigi Becali în privința lui Ștefan Târnovanu, ținând cont de faptul că patronul FCSB declarase anterior că portarul "pleacă doar dacă se plătește clauza, de 10 milioane".