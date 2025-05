Portarul, care a avut evoluții solide în sezonul curent, se află pe lista mai multor cluburi din străinătate, dar patronul roș-albaștrilor nu este dispus la negocieri sub o anumită sumă.



Finanțatorul campioanei a dezvăluit că portarul Ștefan Târnovanu are o clauză de reziliere de zece milioane de euro și doar activarea acesteia poate duce la un transfer. Totodată, Becali a povestit, în stilu-i caracteristic, cum a ajuns să-l aducă pe Târnovanu la echipă, bazându-se exclusiv pe înălțimea acestuia.



"Târnovanu pleacă doar dacă se plătește clauza, de 10 milioane. Eu, când l-am luat pe Târnovanu, ei aveau nevoie de vreo 300.000. Mi-au zis să le dau 300.000 de împrumut. Eu am zis că le dau și să-mi dea ceva de pe acolo. Mi-au zis de un puști, de portar, de aproape doi metri. Fără să-l văd. MM a zis ‘Cum să iei portar așa?’ Eu am zis ‘Băi, Mihai, dacă are aproape doi metri, eu îl iau’. Nu era Pantilimon înalt? Un portar, dacă e mic, poate să fie el cum o fi, nu poate”, a spus Gigi Becali, la Digisport.



Napoli și Udinese, cu ochii pe "gigantul" din poarta FCSB

Interesul pentru Ștefan Târnovanu nu este nou, iar evoluțiile sale constante din poarta echipei care a dominat Superliga în acest sezon, culminând cu câștigarea titlului, au atras și mai mult atenția cluburilor din campionate puternice.



Potrivit informațiilor din presa internațională, în special din Italia, Napoli și Udinese sunt cele mai active pe pista Târnovanu. "Azzurrii" caută un portar de perspectivă, în timp ce Udinese vizează un profil tânăr și de încredere pentru viitor, așa cum notează Europa Calcio.



Pe lângă cele două formații din Serie A, s-a scris în trecut și despre un interes din partea turcilor de la Galatasaray, care l-ar vedea pe Târnovanu un posibil înlocuitor pentru veteranul Fernando Muslera, dar și de la Al Shabab.



Goalkeeper-ul FCSB, născut în 2000, a confirmat și el recent că se gândește la un pas înainte în carieră: "Dacă îmi doresc să plec, cu siguranță. Toată lumea vrea să facă pasul mai sus. O spun sincer, așa e. Până nu va fi ceva oficial nu pot să spun absolut nimic."



Ștefan Târnovanu (25 de ani) este cotat la 4,5 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.