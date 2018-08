Atacantul MINUNE de la PSG se pregateste de nationala Romaniei: "Cu cat mai repede, cu atat mai bine!" Lovitura data de FRF

FRF incearca sa-i obtina cetatenie lui Postolachi, atacantul de la PSG, cel care este curtat si de nationala Moldovei si a Frantei.

Jucator la Paris Saint-Germain, echipa pentru care a marcat un gol fantastic in partida amicala cu Atletico Madrid, Virgiliu Postolachi poate ajunge curand in nationala Romaniei. Directorul tehnic al Federatiei Romane de Fotbal, Mihai Stoichita, a vorbit intr-o conferinta de presa despre situatia atacantului de 18 ani.

"El e monitorizat din septembrie trecut, Geolgau a fost la Paris, a tinut legatura cu familia. Doi bunici au fost posesori de pasaport romanesc si exista posibiltatea ca el sa devina cetatean roman. Important este ca si-a exprimat intentia de a juca pentru Romania. Federatia nu emite cetatenii, stam si noi la mana autoritatilor si incercam sa urgentam acordarea acestei cetatenii.

Este totul legal si trebuie sa respectam legile Romaniei. Cu cat mai repede cu atat mai bine. El poate sa joace la trei nationale, depinde de selectioneri. Nu putem spune ca stam in Postolachi acum, dar ar fi foarte bine sa-l avem si pe Postolachi. Aceasta este gandirea pe care o avem" a declarat Mihai Stoichita.

Virgiliu Postolachi are 2 titluri la juniori cu PSG, in sezonul trecut reusind sa marcheze 2 goluri in Youth Champions League! In a doua jumatate a sezonului a fost promovat de la echipa de juniori la echipa secunda a clubului. Postolachi este dorit si la nationalele de juniori ale Frantei, insa tatal sau a dezvaluit ca Postolachi vrea doar Romania.