Revenit pe teren după o accidentare, atacantul a oferit o pasă de gol în meciul cu Dinamo, însă echipa sa s-a prăbușit inexplicabil în minutele 90 și 90+2, pierzând cu 2-1.

La finalul partidei, Munteanu (23 de ani) s-a oprit la interviuri, dar a cedat emoțional și a părăsit zona mixtă cu ochii în lacrimi.



"Suntem supărați cu toții. E dezastru"

Atacantul, intrat în minutul 62, a creat golul clujenilor din minutul 69, când i-a pasat lui Emerllahu. Despre execuția ciudată a colegului său, Munteanu a încercat o glumă amară: "Prima dată mi-a venit să râd. Bine că a intrat, dar dacă se termina 1-0 era și mai bine".



Bucuria a fost de scurtă durată. Întrebat despre colapsul echipei, care a încasat două goluri în prelungiri, Munteanu a oferit o imagine a neputinței din vestiar. "Nu mai este CFR-ul de care spuneai tu. Luăm goluri multe, multe pe final. Deci, nu știu... chiar nu știu ce să vă spun. Suntem supărați cu toții. E dezastru", a transmis jucătorul.



Fotbalistul a recunoscut că nimeni nu înțelege ce se întâmplă, în contextul în care CFR Cluj a ajuns pe locul 13, cu doar 13 puncte. "Orice întrebare îmi puneți, vă jur că nu știu ce să vă răspund. Vă jur, nu știu ce se întâmplă".



A plecat plângând de la interviu

Întrebat dacă își imagina că echipa va ajunge în această situație. Vizibil afectat, atacantul a recunoscut ce îl doare cel mai tare. "Nu. Nu-mi imaginam. Când s-a ajuns ca eu să rămân aici, mă gândeam că o să mă bat și eu la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare".



Imediat după această afirmație, reporterul a remarcat starea jucătorului: "Tu ai lacrimi în ochi. E grea situația asta pentru tine?". Depășit complet de emoții, Louis Munteanu nu a mai putut răspunde și a plecat brusc din fața camerelor de filmat.

