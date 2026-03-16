Oțelul Galați a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Csikzsereda, scor 2-3, iar după meci antrenorul a decis să plece.

Laszlo Balint: ”Nu are nicio legătură demisia cu meciul cu FCSB”

După eșecul suferit de gălățeni în etapa 26 din sezonul regulat, când moldovenii au pierdut în fața lui FCSB, scor 1-4, în spațiul public s-a vehiculat că foștii elevi ai lui Balint ”nu și-au dat viața pe teren” contra roș-albaștrilor.

Întrebat dacă plecarea sa are legătură cu acel joc, Laszlo Balint a negat vehement și a transmis că ar prefera să se lase de fotbal decât să ia parte la vreun blat.

”Mă face să zâmbesc această teorie. Cine mă cunoaște pe mine știe că nici nu ar putea să vină nimeni să îmi spună ceva. Nu cred că ar avea curaj nimeni să îmi spună așa ceva. Eu am spus-o și atunci, în perioada de dinainte și după meciul cu FCSB: prefer să mă las în secunda 2 de fotbal.

Mi-a dat acest sport mult prea multe pentru a mă gândi la o astfel de variantă. Nu are nicio legătură demisia cu meciul cu FCSB. Are o legătură doar cu intenția mea de a scutura vestiarul în așa fel încât, pe acest final de sezon, Oțelul Galați să termine cu fruntea sus și fără emoții”, a spus Laszlo Balint la Fanatik.