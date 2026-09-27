VIDEO EXCLUSIV Un nou căpitan la naționala României? "E un lider, un tip cu personalitate puternică"

Un nou căpitan la naționala României? &quot;E un lider, un tip cu personalitate puternică&quot; Nationala
SPORT.RO
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România a debutat cu stângul în Liga Națiunilor, după 1-2 contra Suediei, în deplasare. Tricolorii au însă șansa de a-și lua revanșa, luni seară, contra Bosniei.

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Echipa NationalaSuediaDaniel IsăilăIonut Radu
Din articol

Daniel Isăilă, după Suedia - România 2-1: "A fost acel moment psihologic înainte de pauză"

Daniel Isăilă, fostul selecționer al naționalei U21 a României, a analizat partida de la Solna într-o intervenție la VOYO Sport Live. Antrenorul care a lucrat ultima dată la FC Baniyas este de părere că tricolorii au acuzat un șoc mental atât în debutul meciului, după ocaziile echipei lui Graham Potter, cât și în finalul primei reprize, atunci când Viktor Gyokeres a dus scorul la 2-1.

"Am început puțin ezitant. Suedia a pus presiune pe noi din primul moment, a avut acea ocazie în primele secunde și am acuzat un șoc mental. Am primit acel gol pe o situație în care eram largi, aveam o echipă lungă. Suedezii au exploatat spațiul dintre liniile noastre și au verticalizat în spatele apărării. Am reacționat foarte bine, ceea ce mi-a plăcut. Am reușit să egalăm, după care am controlat jocul, am pus presiune și am avut două situații destul de mari - acel șut al lui Man, care s-a dus pe lângă poartă, și acel șut al lui Rațiu. 

După care, a venit acel moment psihologic înainte de pauză. Am primit gol dintr-o fază fixă în care am stat poate mult prea jos cu toată echipa în careu. Pe mingea a doua nu am ieșit mai repede în blocaj. Am primit acel gol și din punct de vedere mental ne-a afectat un pic acest gol.

﻿În a doua repriză nu am mai reușit deloc, chiar dacă am încercat și am pus presiune până spre final. Trebuie să ținem cont că a fost și un adversar bun. S-a schimbat și sistemul, am încercat altceva. Au fost lucruri bune, și mai puțin bune, dar nu e ușor să schimbi un sistem într-un timp relativ scurt", a spus Daniel Isăilă, la VOYO Sport Live.

Daniel Isăilă: "Ionuț Radu a demonstrat că este un lider"

La naționala U21, Daniel Isăilă a început campania de calificare la EURO 2019, cea în care căpitan era Ionuț Radu. Portarul are acum evoluții solide în LaLiga, la Celta Vigo, și a devenit numărul 1 inclusiv la prima reprezentativă.

"Radu e un tip cu o personalitate puternică. Asta a dovedit-o, că e un lider. A trecut prin momente dificile în carieră și a reușit să le depășească. Acum are o perioadă foarte bună la Celta Vigo, a găsit mediul ideal, face meciuri foarte bune. Eu cred că este un portar pe care naționala se poate baza", a spus Daniel Isăilă.

Întrebat dacă crede că Radu ar putea deveni căpitanul României în viitor, Isăilă s-a limitat să spună: "Asta rămâne să decidă selecționerul"

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Ce meciuri mai dispută România în Liga Națiunilor

  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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