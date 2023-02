Liviu Ciobotariu, dezarmat după eșecul cu FCU: „E cel mai greu moment din cariera mea! Dacă eu sunt vinovatul, nu am nicio problemă!”

FCU Craiova a învins-o pe FC Voluntari, 2-1, în runda 26 a campionatului. Chiar dacă au deschis scorul prin Vitalie Damașcan (24 ani), în minutul 24, oaspeții au încasat două goluri în doar 7 minute în actul secund. Yassine Bahassa (30 ani) și Adam Nemec (37 ani) cu un autogol l-au învins pe Mihai Popa (22 ani) și au făcut ca toate cele 3 puncte să se ducă în Bănie.

Soarta lui Liviu Ciobotariu e în mâinile conducerii

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu (51 ani) a semnalat că elevii săi comit foarte multe greșeli, acestea fiind motivul pentru care FC Voluntari a pierdut ultimele 5 meciuri din campionat. În plus, antrenorul a mai tras un semnal de alarmă cu privirea la punctele pe care ilfovenii trebuie să le adune pentru a se salva de la retrogradare.

„În prima repriză am arătat bine, am fost bine organizatți. Știam că întâlnim o echipă care are mobilitate bună, cu jucători de calitate. Ne-am gândit să nu le dăm spații, să stăm jos și să îi surprindem pe contraatac, ceea ce am reușit să și facem în prima repriza. Puteam să închidem jocul în prima repriză, să facem 2-0. Din păcate, nu ne-a ieșit nici astăzi. Noi ne-am băgat adversarul în joc cu greșelile pe care le-am făcut. Înțeleg jucătorii că sunt apăsați de situație, stresați, dar va fi foarte greu să facem puncte dacă mai facem asemenea greșeli. E cel mai greu moment din cariera mea de antrenor, la 5 înfrângeri consecutive, nu am mai avut așa ceva niciodată. Dar iată că plecăm cu capul plecat și dezamăgiți de situație și de tot ce se întâmplă.

Facem multe greșeli. Părerea mea e că una dintre cauze este că suntem apăsați de situație, vrem să facem cât mai mult și cât mai bine, și nu ne iese. E clar că este foarte greu să câștigăm așa. Mi-aș fi dorit să facem un meci prost și să plecăm cu un 1 punct sau 3 puncte pentru moralul nostru și al conducerii. Însă, din păcate, iar nu am luat nimic.

În momentul de față trebuie să ne adunăm cu toții, jucători, staff, conducere, să gândim pozitiv, să încercăm să facem un rezultat pozitiiv, indiferent cu cine jucăm. Urmează meciul cu Universitatea Craiova, o ehipă de top. Va trebui să adunăm punct sau puncte pentru moral, indiferent de ce sistem vom juca”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul meciului.

Întrebat la flash-interviu dacă a avut o discuție cu șefii clubului, Liviu Ciobotariu a ținut să precizeze că nu ține „cu dinții” de post, și că dacă va fi considerat vinovat pentru lipsa de rezultate, va pleca de la FC Voluntari.

„Nu știu exact ce se întâmplă. Probabil că a avut răbdare pentru că am salvat echipa de la retrogradare, după care anul următor am mers în play-off. Este adevărat că acum este o situație grea. Eu nu am nicio problemă, îmi fac datoria cât mai bine. Dacă nu mai are încredere în mine conducerea, eu nu am nicio problemă, nicio supărare. Dacă eu sunt vinovatul, nu am nicio problemă, sincer”, a mai spus Liviu Ciobotariu.

În urma acestui rezultat, FCU Craiova a urcat până pe locul 7, cu 33 de puncte după 26 de etape, în timp ce FC Voluntari se află pe poziția a 12-a, cu 26 de puncte.