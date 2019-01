LIVE SCORE | Dinamo - FC Sion 0-3! Rednic a trimis titular jucatorul pe care il daduse afara! DEZASTRU in al doilea amical al iernii

Dinamo disputa o partida amicala contra celor de la FC Sion, locul 7 in campionatul din Elvetia. Yakin Murat, fostul jucator al lui Galatasaray, este antrenor la Sion.

Dinamo - FC Sion 0-3

0-3: Dezastru total pentru dinamovisti in al doilea amical al iernii! Elvetienii inscriu al treilea gol in minutul 70.

0-2: Minutul 31, 2-0! Sutul loveste de doua ori transversala, apoi mingea este trimisa fara probleme in plasa. Dinamo joaca impotriva vantului.

0-1: Elvetienii deschid scorul in minutul 26. Un sut al elvetienilor a fost deviat in proprie poarta de Filip

Mircea Rednic l-a trimis in poarta pe Mutiu, jucator la care renuntase initial, dar pe care l-a chemat de urgenta in cantonament dupa ce transferul unui nou portar a esuat.

Echipa de start a lui Dinamo: Mutiu - Naser, Filip, Grigore - Rachid, Reda, Salomao, Krants - Montini, Popa, Sorescu