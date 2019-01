Refuzata de jucatori si parasita de incredere! "Un miracol ne poate duce acolo" Declaratia care spulbera sperantele fanilor dinamovisti!

Presedintele clubului a oferit astazi o declaratie surprinzatoare.

Alexandru David, presedintele lui Dinamo, a vorbit despre sansele pe care le mai are formatia din Stefan cel Mare sa se califice in play-off. Trupa lui Mircea Rednic are un total de 22 de puncte, fiind clasata pe locul 11, la 9 puncte de ultimul loc care duce in play-off, ocupat in acest moment de Astra Giurgiu.

"Nu trebuie uitat ca de la Dinamo au plecat foarte multi jucatori in aceasta perioada, iar indiferent cine va veni in locul lor, va fi nevoie de timp de adaptare. Daca ma intrebati, sansele de a ajunge in play-off sunt mici. Mai exista 5% sanse sa ocupam un loc de play-off, un miracol ne poate duce acolo. Speram sa il realizam, suntem datori sa facem lucrul asta", a spus Alexandru David pentru Pro X.

Calculele pentru "caini" sunt extrem de complicate, iar declaratia data de presedintele clubului le scade si mai mult sperantele fanilor dinamovisti. In 2019, Dinamo are de jucat cu Poli Iasi (A), Sepsi Sf. Gheorghe (D), FC Botosani (A), Calarasi (D) si Concordia Chiajna (A).

Program Sepsi: Voluntari (D), Dinamo (A), Gaz Metan Medias (D), Viitorul (A), CFR Cluj (D).

Program Gaz Metan Medias: Astra (A), Poli Iasi (D), Sepsi (A), FC Botosani (D), Calarasi (A)

Program Poli Iasi: Voluntari (A), Dinamo (D), Gaz Metan (A), Viitorul (D), CFR Cluj (A), Hermannstadt (D).

Program FC Botosani: Concordia (D), Voluntari (A), Dinamo (D), Gaz Metan (A), Viitorul (D).

Program Hermannstadt: Viitorul (A), CFR Cluj (D), FCSB (D), Craiova (A), Astra (D), Poli Iasi (A).