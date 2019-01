Dinamo, refuzata de cel mai bun jucator al sau! "Cainii" au probleme cu banii? "Orice jucator este de vanzare la Dinamo"

Presedintele lui Dinamo a vorbit despre situatia de la club.

Dinamovistii incearca sa nu il piarda gratis pe Salomao, jucator ce a intrat, de la 1 ianuarie, in ultimele 6 luni de contract. Presedintele clubului a anuntat ca mijlocasul poate fi achizitionat de orice echipa care ofera 300.000 de euro.

"Orice jucator este de vanzare la Dinamo, dar este foarte important sa retinem pretul corect. Am setat un pret minimal, pentru care Salomao pleaca, pentru ca am vazut tot felul de informatii in presa, in care pretul lui incepe sa devina derizoriu. Suma minima pentru Salomao este cea prezentata de mine, deoarece se afla in ultimele 6 luni de contract si raspunsul sau pentru prelungire intarzie", a spus Alexandru David la Pro X.

Salomao a evoluat in 18 meciuri pentru Dinamo in acest sezon in Liga 1 si a marcat 6 goluri pentru formatia din Stefan cel Mare.