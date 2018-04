VIDEO: Surpriza URIASA in prima zi a lui Mutu ca antrenor la Voluntari! Cum si-a lasat masca jucatorii

Mutu vrea sa aiba impact imediat la Voluntari!

Azi a condus primul antrenament la echipa din Ilfov. Mutu i-a luat locul lui Claudiu Niculescu, de care Voluntariul s-a despartit dupa infrangerea cu Dinamo, 2-4.



'Briliantul' a fost all in inca de la prima sedinta de pregatire. Mutu a controlat tot si a pus mana inclusiv la carat portile. A discutat permanent cu jucatorii sai, pe care i-a incurajat pana si in timpul turelor de teren!