"Nu e asa cum se spune, ca Petrescu se apara! CFR Cluj e cea mai buna, alaturi de Steaua!" Reactia lui Gica Hagi dupa meci si mesajul catre Adi Mutu

Viitorul 1-2 CFR Cluj / Gica Hagi a laudat-o pe CFR dupa victoria de la Ovidiu ce a readus-o pe CFR pe primul loc in campionat.

Gica Hagi a laudat-o pe CFR Cluj pentru evolutia din partida contra Viitorului, spunand ca este alaturi de Steaua cea mai buna echipa din campionat. Hagi i-a transmis un mesaj si lui Adi Mutu, noul antrenor al celor de la FC Voluntari.

"O repriza dominata de CFR de la cap la coada, nu trebuia sa ne surprinda, vorbisem de la inceput. Nu e asa cum se spune ca Petrescu se apara, din contra, le-am aratat jucatorilor ce trebuia sa facem. Din pacate, am fost depasiti de forta lor.



La pauza am facut cateva schimbari, am echilibrat jocul, stiam ca ei scad nivelul jocului pe final. Avem de invatat, ei trebuie sa creasca iar jucatorii de experienta trebuie sa aduca echilibru. Am incercat sa fac o echipa combinativa, cu jucatori tehnici, dar nu am reusit sa aducem mingile din spate, au venit numai mingi pe sus.



Eu le-am zis ce trebuie sa faca, stiam ca ei sunt agresivi in jumatatea noastra, sunt meciuri importante si sper sa creasca pe viitor. Luam fiecare meci in parte, sa fim mai buni in fiecare meci, chiar daca pierdem sa luam ce-i bun si sa crestem. Ne-am batut, am facut si lucruri bune dar din pacate nu a fost un meci reusit.



Nu e usor sa joci contra CFR-ului, alaturi de Steaua sunt cele mai bune echipe ale campionatului, loturi foarte puternice, cele mai mari investitii. La fel de greu va fi cu Steaua, o sa incercam sa castigam, stiu ca va fi foarte, foarte greu. Sper sa invatam de la acest meci si sa facem o partida foarte buna.



Bine ai venit, Adi (Mutu). Nu e o meserie usoara, il felicit pe aceasta cale, sa aiba succes in cariera" a spus Gica Hagi la Digi Sport.