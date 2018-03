Bratu: "Sper ca aceasta victorie sa fie o descatusare!" Motivul REAL pentru care Torje trebuia sa fie rezerva la meciul cu Gaz Metan

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Bratu a debutat la Dinamo cu o infrangere, meciul din Cupa cu Craiova. Bratu si-a luat revansa la primul sau in campionat si a castigat fara prea mari probleme meciul cu Gaz Metan.

Bratu a explicat si motivul pentru care a vrut sa-l lase pe Torje pe banca: nu i-a placut evolutia mijlocasului din meciul cu Craiova. Hanca s-a accidentat inaintea partidei cu Gaz Metan, iar Bratu a fost nevoit sa-l foloseasca pe Torje titular.

"Acestea sunt meciurile importante. Echipa a reactionat bine, a avut pofta sa joace. Sper sa fie o descatusare, avem nevoie de victorii sa ne revenim ca echipa. Ma gandeam sa nu-l bag de la inceput pe Torje. Nu a facut un meci bun la Craiova. A facut un meci bun azi, dar poate mai mult. Cred ca puteam sa inscriem mai multe goluri. Avem in continuare multa treaba. Am vazut meciurile din play-out si am vazut ca echipele sunt blazate. Ma bucur ca noi am avut pofta la finalizare", a declarat Florin Bratu la finalul meciului.