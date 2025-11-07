Printre cei cu prestații sub așteptări s-a numărat și Siyabonga Ngezana, unul dintre cei mai buni jucători ai "roș-albaștrilor" în sezoanele trecute. Basarab Panduru a remarcat picajul abrupt al fundașului sud-african, taxând dur involuția acestuia.



"Mi se părea că avea viteză"



Fostul internațional s-a declarat șocat de lipsa de reacție a lui Ngezana, în special la faza care a dus la eliminarea lui Ștefan Târnovanu, în minutul 12. Panduru susține că fundașul și-a pierdut inexplicabil principalul avantaj pe care îl avea: viteza.



"Mie mi se părea că Ngezana avea ceva viteză înainte. Când pleca, nu mai avea treabă cu nimeni, lua mingea, ajungea la minge", a punctat Panduru, la PrimaSport, adăugând: "Acum nu mai ajunge la minge. Și nu mi se pare că au avut ei (n.r. - atacanții lui Basel) vreo viteză de îți lăcrimau ochii când treceau pe lângă tine".



Seara nefastă a lui Ngezana nu s-a oprit la faza eliminării lui Târnovanu. Tot el a fost cel care a comis henț în careu în minutul 18, oferindu-le elvețienilor un penalty, transformat de Xherdan Shaqiri. FCSB a pierdut al treilea meci consecutiv în grupa de Europa League, având în momentul de față doar trei puncte.

