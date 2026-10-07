Antrenorul echipei Arsenal, Mikel Arteta, care în sezonul trecut a condus clubul către primul titlu din Premier League după 22 de ani, a semnat un nou contract valabil până în iunie 2030, a anunţat miercuri clubul englez.

Mikel Arteta a semnat un nou contract cu Arsenal!

Arteta, care a preluat conducerea la Arsenal în 2019, în cadrul primei sale numiri ca antrenor full-time, a reuşit o transformare care a readus clubul în Liga Campionilor după o absenţă de şase ani.

Fostul jucător al echipei Arsenal a câştigat, de asemenea, Cupa Angliei în primul său sezon ca antrenor al clubului.

„Este un privilegiu să-mi dedic viitorul acestui club şi să continui să lucrez alături de oameni excepţionali care doresc ce e mai bun pentru Arsenal”, a declarat spaniolul Arteta, citat de News.ro.

„Acest club este unic, atât prin caracterul său, cât şi prin sentimentele pe care ţi le trezeşte, şi mă simt extrem de privilegiat că parcursul nostru împreună va continua.”

Revine Premier League! Liverpool - Manchester City, capul de afiș al rundei #6

Premier League revine cu meciurile etapei a 6-a, LIVE pe VOYO, iar partida dintre Liverpool și Manchester City, două dintre formațiile care s-au bătut la titlu în ultimii ani, ține capul de afiș.

De asemenea, Manchester City - Tottenham intră în seria meciurilor ”de gală” din această etapă, iar campioana Arsenal ar urma să joace pe teren propriu cu Leeds United.