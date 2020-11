Le-a BATUT OBRAZUL patronilor spanioli! Gestul complet neasteptat al lui Borja Valle dupa ce a marcat cu Voluntari! Ce a facut in fata camerelor

In minutul 67, Borja Valle a facut 2-0 pentru Dinamo in fata lui FC Voluntari.

Spaniolul a inscris al 4-lea sau gol de la venirea in Romania. Mijlocasul ofensiv a reluat din cativa centimetri, in poarta goala, o minge venita de la Janusz Gol. Imediat dupa ce a impins mingea in plasa, Valle s-a dus catre camere si a inceput sa-si bata in mod repetat obrazul cu palma! A repetat gestul de mai multe ori, apoi s-a bucurat impreuna cu restul colegilor si a insistat sa mai faca semnul catre sefi inainte sa se retraga spre centrul terenului.



Valle a fost unul dintre cei mai vocali dinamovisti in contextul crizei de la echipa. Fotbalistul venit de la Deportivo l-a confruntat pe Rufo Collado, directorul sportiv de la Dinamo, dupa ce acesta a garantat in mai multe randuri ca banii promisi de Cortacero vor ajunge in conturile jucatorilor fara ca asta sa se intample.