Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 45+2, iar Carlos Mora a înscris pentru 2-0 în partea secundă, în minutul 61. Festy Ebosele a redus din diferență în minutul 87 și a stabilit scorul final al partidei.



Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, i-a analizat foarte bine pe cei de la Istanbul Bașakșehir și le-a găsit ”punctele slabe” înainte de această partidă.



Tehnicianul vrea să-i țină pe elevii săi ”în priză” înainte de meciul retur. Universitatea Craiova are un avantaj fragil înainte de meciul din Bănie, la care se anunță un stadion plin.



Mirel Rădoi: ”Ne-am făcut lecțiile”



„Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia, în ultimele patru partide, când au avut posesia, au fost mai periculoși. Am încercat să le dăm posesia în zonele pe care noi le-am pregătit, ne-a ieșit, în mare, planul. S-a văzut o echipă foarte bună, cu valori individuale faorte bune. Ne-am făcut, în mare parte, lecțiile în seara asta.



Au multe momente în care sunt foarte relaxați la nivelul defensivei, sunt foarte încrezători, asta au văzut și băieții la analiză. Cred că relaxarea asta, la nivelul compartimentului defensiv, îi costă foarte multe meciuri.



Dacă cineva se simte sută la sută, nu e de ajuns. Îmi pare rău, trebuie să vină să stea lângă mine. Fiecare trebuie să aducă ceva în plus. Dacă nu suntem în stare să facem lucrul ăsta, nu suntem în stare să intrăm în istoria Craiovei. Cu cât ești mai aproape de reușită, și tensiunile cresc.



În seara asta trebuie să se bucure la maximum pentru această victorie, de mâine discutăm despre meciul cu Petrolul”, a spus Mirel Rădoi, la Digi Sport.



Înainte de meciul din tur, Universitatea Craiova era cotată cu șansa de a doua de specialiștii de la Football Meets Data. Oltenii aveau șanse de 43% pentru o calificare în faza principală.

