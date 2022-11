Antrenorul a plecat după înfrângerea cu U Cluj, mai mult nemulțumit de declarațiile lui Gigi Becali, care l-a acuzat direct pentru jocul slab al echipei. Odată cu plecarea lui, Mihai Pintilii s-a ocupat de vicecampioana României până la numirea unui nou tehnician, care va avea loc după meciul cu FCU Craiova, după cum a dezvăluit chiar Gigi Becali.

Ce a spus Gigi Becali despre revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Unul dintre numele vehiculate este cel al lui Laurențiu Reghecampf, iar Gigi Becali a fost întrebat dacă este posibilă o revenire a sa la vicecampioana României. Patronul roș-albaștrilor a spus la „Ora exactă în sport” că nu a luat în calcul varianta Reghecampf în niciun moment, mai ales în contextul în care tehnicianul are deja contract cu Neftchi Baku din Azerbaijan.

„El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă. Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor. Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu. Ce să mă mai apuc să negociez? Eu acum încerc să văd ce fac ca să pot să mă retrag. Nu vezi cum joacă cu noi? Se distrează ăștia cu noi. Nici nu s-au antrenat înainte de meci, au ajuns și la miezul nopții”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.

Laurențiu Reghecampf, la FCSB

Laurențiu Reghecampf a bifat două mandate la Steaua/FCSB, în perioada 2012-2014, respectiv 2015-2017.

În prima perioadă petrecută pe banca tehnică a "roș-albaștrilor", Laurențiu Reghecampf a reușit rezultate remarcabile, câștigând două titluri la rând (2012-2013, 2013-2014), Supercupa României (2013) și ajungând până în optimile Europa League, în sezonul 2012-2013. Cel de-al doilea mandat nu a mai fost la fel de productiv, FCSB câștigând doar Cupa Ligii, în sezonul 2015-2016.