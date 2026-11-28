Laurențiu Reghecampf a explicat la conferința de presă misterul banderolei de căpitan de la FCSB.

Laurențiu Reghecampf: ”Vom alege căpitanul în funcție de meciuri!”

În momentul în care a fost instituit în funcția de antrenor, Reghe explica faptul că Denis Drăguș este primul căpitan al roș-albaștrilor, iar Karlo Muhar este vice-căpitan.

Acest lucru s-a schimbat la meciul cu Csikszereda. Chiar dacă Denis Drăguș a fost titular, banderola s-a aflat pe brațul lui Muhar.

Reghecampf susține că, de fapt, nu există o ierarhie, iar cei doi pot fi purtătorii banderolei la orice meci. De altfel, antrenorul a adăugat faptul că prin acordarea banderolei lui Karlo Muhar, a încercat să îi mai ia din presiune lui Drăguș, iar acest lucru pare că a dat roade, având în vedere că atacantul a marcat în meciul cu Csikszereda.

”Nu s-a schimbat nimic. Am spus de la început, dumneavoastră nu vreți să mă înțelegeți, am spus că avem doi căpitani. Vom alege în funcție de meciurile pe care le avem. Încercăm să îl protejăm și pe Denis cât putem de mult, are o presiune foarte mare, încercăm să facem în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.