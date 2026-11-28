Eduard Pap a susținut că nu mai ține minte cu exactitate când a văzut ultimul salariu la Csikszereda, aproximând că ultima oară când a fost plătit s-a întâmplat acum trei luni.

Reacția lui Eduard Pap după FCSB - Csikszereda

Portarul a transmis, de asemenea, că anumiți coechipieri ai săi au depus memoriu ca să își încheie contractul cu gruparea din Miercurea Ciuc.

„Trebuie să facem un meci bun marți (n.r.- în Cupa României contra FCSB-ului) și să încercăm să ne calificăm. Nu sunt neapărat supărat, dar asta trebuie să facem. În meci trebuie să fii conectat, să atragi atenția.

Nu eram neapărat supărat pe colegii mei. Toate meciurile sunt importante, sunt grele. Cum am zis, încercăm să scoatem cât putem din fiecare meci. Vom trage linie în decembrie și vedem atunci.

Pap: „Sunt jucători care și-au băgat memoriu”

Din păcate, situația nu e foarte bună, cum ați văzut și în presă. Trebuie să recunoaștem, nu aș vrea să spun, trei luni, eu știu? Nici nu mai știu (n.r.- de când nu a mai fost plătit).

Sunt jucători care și-au băgat memoriu, care își doresc să plece. E greu să te capacitezi când sunt probleme mereu. Superliga e grea și echipele bune nu te iartă”, a declarat Eduard Pap, la flash-interviu.