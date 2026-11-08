Laurențiu Popescu surprinde după 0-0 cu CFR Cluj: „Sunt bucuros”

Laurențiu Popescu surprinde după 0-0 cu CFR Cluj: „Sunt bucuros” Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj - Universitatea Craiova a contat pentru etapa a 15-a din SuperLiga.

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laurentiu popescuUniversitatea CraiovaCFR Cluj
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Duelul din Gruia a fost capul de afiș al rundei. În ciuda așteptărilor, partida a fost una fără goluri. Oltenii au dominat la capitolul posesie, însă fără a reuși să marcheze.

Laurențiu Popescu surprinde după 0-0 cu CFR Cluj

Marius Șumudică a reușit să anihileze excelent ofensiva Universității Craiova, echipa sa fiind chiar aproape de victorie, contraatacurile dovedindu-se a fi de fiecare dată periculoase. Totuși, partida s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

La scurt timp după fluierul final, Laurențiu Popescu a surprins, declarând că e mulțumit cu punctul obținut în Gruia, în condițiile în care echipa sa avut ocaziile mai mari.

Portarul a abordat și convocarea la echipa națională. Acesta a expus că va da tot ce e mai bun la antrenamentele efectuate de Gică Hagi, iar dacă selecționerul va decide să îl introducă, el va fi pregătit.

„Este un punct câștigat, într-o deplasare grea, CFR e o echipă bună, stă bine în teren. Meritam cele 3 puncte, dar asta este. Cred că jocul a fost foarte bun, am avut posesie bună, ei au stat foarte jos. Am avut ocazii clare, dar mingea nu a vrut să intre. Lucrurile arată foarte bine, sperăm să o ținem la fel și în returul campionatului.

Sunt bucuros că sunt acolo, echipa națională este un lucru foarte important pentru mine. Mergem 5 la națională, e o recunoaștere a jocului, ar fi cât mai bine să fim cât mai mulți.

Este o pauză, trebuie cumva să ne odihnim. O să urmeze un program greu, cu meciuri dificile. Momentan este pauză, ne vom gândi după la ce urmează. Eu o să dau ce e mai bun la antrenamente, dacă va fi nevoie de mine, voi fi pregătit”, a declarat Laurențiu Popescu, la flash-interviu.

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Laurențiu Popescu / Sport Pictures
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
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Ce urmează pentru Universitatea Craiova

În urma remizei din Gruia, Universitatea Craiova a ajuns la 33 de puncte, urcând astfel pe primul loc în ierarhie. Pentru olteni urmează partida cu UTA, pe 22 noiembrie.

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