Lasati transferul de milioane, ASTA e marea lovitura a lui Florin Tanase! Cat de frumoasa e iubita lui

Febletea lui Gigi Becali se iubeste cu nepoata lui Robert Turcescu

Florin Tanase si Medeea Turcescu sunt impreuna de aproape 5 ani.



Fotbalistul Florin Tanase (24 ani) are o relatie de aproape 5 ani de zile cu modelul Medeea Turcescu (23 ani), nepoata jurnalistului si politicianului Robert Turcescu. Ambii sunt nascuti la Pitesti si au mai avut o relatie in adolescenta, dar au devenit oficial un cuplu abia in 2014. Desi anul trecut presa mondena anuntase ca intre cei doi ar fi aparut neintelegeri, iar relatia lor a luat o pauza de cateva luni, in vara lui 2018, cei doi s-au impacat si au petrecut o vacanta romantica la Barcelona, in perioda in care fotbalistul a avut liber de la echipa de club.



Gigi Becali a fost invitatul jurnalistului, in perioada in care acesta era gazda unei emisiuni televizate, si omul de afaceri chiar i-a propus lui Turcescu, in 2004, sa candideze la alegerile prezidentiale din partea PNG, formatiunea politica pe care latifundiarul o finanta. De asemenea, cei doi au mai colaborat, primul in calitate de finantator, al doilea ca realizator, la realizarea unui documentar despre Fundatia Gojdu, instituita de avocatul si afaceristul aroman Emanuil Gojdu la Budapesta.

Iubitele lui Tanase si Coman au o afacere impreuna

Medeea a participat in ultimii ani la mai multe concursuri de frumusete, a defilat pentru designeri cu nume din Romania, printre care Catalin Botezatu si Oana Nutu, si detine si administreaza un salon profesional de infrumusetare din Pitesti. De asemenea, ea s-a implicat, impreuna cu Ioana Timofeciuc, iubita lui Florinel Coman, in dezvoltarea brandului de haine ITM Clothes.