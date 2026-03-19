Fault dur și ”roșu” direct în Dinamo - Craiova

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:30, în etapa a doua din play-off-ul Superligii României. Meciul a avut loc pe Arena Națională.
În minutul 45+6, Nicușor Bancu l-a faultat stupid pe Maxime Sivis la mijlocul terenului, iar ”centralul” Horațiu Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu fotbalistului de la Universitatea Craiova.
Bancu va fi suspendat minimum două etape pentru gestul său din minutele adiționale ale primei părți de pe Arena Națională.
Echipele de start
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong
Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop
Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu - Etim, Baiaram
Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu
Antrenor: Filipe Coelho
