Fault dur și ”roșu” direct în Dinamo - Craiova

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:30, în etapa a doua din play-off-ul Superligii României. Meciul a avut loc pe Arena Națională.

În minutul 45+6, Nicușor Bancu l-a faultat stupid pe Maxime Sivis la mijlocul terenului, iar ”centralul” Horațiu Feșnic i-a arătat direct cartonașul roșu fotbalistului de la Universitatea Craiova.

Bancu va fi suspendat minimum două etape pentru gestul său din minutele adiționale ale primei părți de pe Arena Națională.

Echipele de start

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu

Antrenor: Filipe Coelho