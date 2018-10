Simona Halep nu se va uita la niciun meci de la Turneul Campioanelor! Cum si-a motivat gestul

Simona Halep a marturisit ca nu se va uita la meciurile de la Turneul Campioanelor.

Liderul mondial din WTA si-a exprimat tristetea pentru faptul ca nu poate evolua la Singapore si le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la ultimul turneu major al anului ca nu se va uita la meciuri, insa a vorbit despre jucatoarele care au sanse importante sa cucereasca marele trofeu la Singapore. ”Pot spune ca vad anumite jucatoare care ar fi favorite. Este Wozniacki, ea a castigat anul trecut si suprafata i se potriveste. Este Petra Kvitova care are o sansa mare, Osaka la fel. Emotiile vor avea un rol important. Va voi spune atat: nu ma voi uita la niciun meci, nici macar un minut”, a declarat Simona intr-o conferinta de presa.

Simona Halep va reveni in tara, insa nu pentru a se opera, ci pentru a se concentra exclusiv pe recuperare si odihna. "Este exclus sa ma operez, am nevoie de o pauza de 3-4 saptamani, voi merge acasa si voi face multa gimnastica si fizioterapie. Inca am un mare regret ca nu joc la Singapore, dar nu ma voi uita nici macar un minut la turneu. Am nevoie de recuperare si de vacanta, vacanta, vacanta! Am patru destinatii posibile, o sa vad unde merg”, a mai spus Simona.