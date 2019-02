"La multi ani in play-out!" :)) Becali o INTERZICE pe Dinamo in primele 6! Ce spune de pariul "ma imbat la Universitate"

Becali e gata sa bea pentru Dinamo, daca echipa lui Rednic intra in play-off.

Patronul FCSB recunoaste ca nu-si doreste sa o aiba adversara pe Dinamo in etapele care decid titlul. "La multi ani in play-out" - e urarea lui Becali pentru rivalii din Stefan cel Mare.

"Ce-am spus, asa ramane! Daca se califica, merg la Universitate! Dinamo nu mai are nicio sansa! Nici macar una! Nici in vis nu trebuie sa se gandeasca! Nici in vis nu e posibil. Viseaza pana la meciul cu Botosani. Duminica o sa se termine visul. La Botosani sunt prietenii mei si... E adevarat ca meciurile cu Dinamo sunt spectaculoase. Dar pe mine nu ma intereseaza emotia si spectacolul cu Dinamo. Vreau sa iau campionatul! Pentru noi, sansele la titlu se micsoreaza daca intra Dinamo in play-off. Daca se intampla spre final sa fie ultimul meci... nu ca vrea cineva, ca nu face nimeni niciun blat... dar jucatorii zic asa: ce, vreti sa ia Steaua campionatul? Atat trebuie!", a spus Becali la PRO X.