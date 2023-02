Elevii lui Eugen Neagoe rămân, astfel, la 11 puncte de liderul Farul Constanța. Universitatea Craiova se situează pe locul cinci în clasamentul Superligii, cu 41 de puncte după 24 de etape.

La ce se gândește Dan Nistor după înfrângerea de la Constanța

După meci, vizibil supărat, Dan Nistor a vorbit despre partida de la Ovidiu, evidențiind faptul că nu se gândește la campionat în acest moment, ci la calificarea Universității Craiova în play-off-ul campionatului din România.

„Parcă am pierdut același meci ca la Botoșani. S-a scris istoria partidei în prima repriză. După pauză am revenit, am marcat, păcat de acele ocazii. Din păcate, nu am fost la nivelul care trebuia și nu cred că asta este valoarea noastră. Dacă vrem să ne batem acolo sus și să tindem pe cai mari nu trebuie să avem aceste fluctuații de formă.

Până la urmă, câți antrenori ar veni, tot noi intrăm în teren și tot noi trebuie să jucăm, să scoatem echipa de acolo de unde este. Nu știu, sperăm ca pe viitor să nu mai facem aceste greșeli. E păcat, pentru că suporterii vin după noi. Avem condiții extraordinare, e păcat pentru ceea ce se întâmplă.

Caracterele puternice se văd în momente grele. Vom vedea cine are caracter puternic, cine nu. Eu, din punctul meu de vedere, nu mă gândesc la campionat. Mă gândesc să fim matematic în play-off. Până atunci, mai așteptăm”, a spus Dan Nistor după înfrângerea de la Constanța.

Farul Constanța - Universitatea Craiova 2-1

Elevii lui Gică Hagi au intrat excelent în meci. Adrian Mazilu a deblocat tabela în minutul șase, în urma assistului provenit de la Louis Mounteanu. Ionuț Larie a transformat un penalty în minutul 34 și a majorat diferența înainte de pauză.

În partea a doua a meciului, Alexandru Ișfan l-a servit pe Dan Nistor în minutul 58 și a redus din diferență, însă tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al lui Andrei Chivulete, iar Farul a revenit, astfel, pe prima poziție în Superligă.