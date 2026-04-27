FOTO L-au „taxat” pe Victor Angelescu, iar Costel Gâlcă a reacționat: „Dezamăgirea e mare”

Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, iar șansele ca titlul să ajungă în Giulești s-au diminuat considerabil.

Dinamo s-a impus în fața lui Rapid, scor 3-1, într-un meci din runda a 6-a din Superliga.

„Câinii” au marcat prin Milanov, Cîrjan și Musi, în timp ce giuleștenii au înscris golul „de onoare” prin Paraschiv.

Costel Gâlcă, întrebat despre mesajul suporterilor pentru Victor Angelescu 

„Victoraș, pariorul din oraș!”, a fost mesajul suporterilor giuleșteni afișat în tribunele Arenei Naționale pentru Victor Angelescu.

Antrenorul lui Rapid a vorbit după finalul partidei de pe Arena Națională despre bannerul pe care l-au afișat fanii lui Rapid, dedicat acționarului minoritar al echipei bucureștene.

Costel Gâlcă a spus că le înțelege nemulțumirea suporterilor, dar a dezvăluit că nu a văzut banner-ul în timpul meciului.

„Asta nu ştiu, nici n-am văzut bannerele. Nu ştiu nimic, habar n-am. Nu pot să vă spun eu de... cine ştie ce motive au, nu ştiu.

Eu am spus de atâtea ori: sunt suporteri care vin peste tot şi în număr foarte mare, şi în ţară, peste tot unde jucăm şi e normal să ai aşteptări mari. Şi atunci dezamăgirea e mare”, a spus Costel Gâlcă.

În urma acestui eșec, Rapid rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte. Giuleștenii vor avea un nou test important în etapa următoare, când vor primi pe teren propriu vizita celor de la CFR Cluj, echipă aflată pe locul 3 și implicată direct în lupta pentru podium. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro luni, 4 mai, nu mai devreme de ora 20:30.

