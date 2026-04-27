„Câinii” au marcat prin Milanov, Cîrjan și Musi , în timp ce giuleștenii au înscris golul „de onoare” prin Paraschiv.

Antrenorul lui Rapid a vorbit după finalul partidei de pe Arena Națională despre bannerul pe care l-au afișat fanii lui Rapid, dedicat acționarului minoritar al echipei bucureștene.

„Asta nu ştiu, nici n-am văzut bannerele. Nu ştiu nimic, habar n-am. Nu pot să vă spun eu de... cine ştie ce motive au, nu ştiu.

Eu am spus de atâtea ori: sunt suporteri care vin peste tot şi în număr foarte mare, şi în ţară, peste tot unde jucăm şi e normal să ai aşteptări mari. Şi atunci dezamăgirea e mare”, a spus Costel Gâlcă.

În urma acestui eșec, Rapid rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte. Giuleștenii vor avea un nou test important în etapa următoare, când vor primi pe teren propriu vizita celor de la CFR Cluj, echipă aflată pe locul 3 și implicată direct în lupta pentru podium. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro luni, 4 mai, nu mai devreme de ora 20:30.