"E cel mai bun de la FCSB! Din tot RAUL ala, el e cel mai bun!" Cine e jucatorul care a impresionat chiar si in perioada TERIBILA a FCSB

FCSB isi joaca sezonul european in direct la PRO TV joi seara de la 22:00!

Returul cu Guimaraes decide calificarea. Unul dintre jucatorii spre care merg cele mai mari asteptari e mijlocasul Ionut Vina. Presedintele Viitorului, Gica Popescu, spune ca fotbalistul transferat de la Viitorul a fost cel mai bun din echipa, in ciuda perioadei teribile prin care trece clubul. FCSB e ultima in Liga 1, dupa 5 infrangeri consecutive.

"E cel mai bun jucator de la FCSB de cand s-a dus acolo. Ca Steaua nu are evolutii cum vor suporterii, asta e altceva. Dar din tot raul ala, eu cred ca Vina are cele mai bune evolutii din echipa", a spus Popescu la PRO X.

Oficialul Viitorului spune ca mai exista propuneri de transfer si pentru alti jucatori de-ai lui Hagi. Craiova insista pentru Ghita, care ar putea pana la urma sa plece in cazul in care Viitorul primeste suma corecta.

"Nu as vrea sa vorbesc foarte mult de ce se intampla la alte echipe. Eu vreau sa vorbesc de clubul nostru, ne uitam la altii cu respect. Craiova a facut o miscare importanta cu aducerea lui Piturca, e un om cu personalitate, cu experienta in fotbal. Cu siguranta Piti a pus conditii legate de aducerea unor jucatori. Pentru Ghita au fost tatonari cu mai multe cluburi. Deocamndata nu am luat o hotarare in legatura cu Ghita sau cu alti jucatori de-ai nostri care au primit oferte. Obiectivul nostru e promovarea de jucatori si intrarea in play-off, incercam sa nu ne afectam obiectivul. Orice oferta care vine este analizata, o luam in calcul", a comentat Popescu.