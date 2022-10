UPDATE, 19:51: Arnold Garita a fost eliminat în minutul 72 al meciului FC Argeș - FC Voluntari. Atacantul a văzut al doilea galben după ce l-a lovit cu cotul pe Igor Armaș.

Știrea inițială

Garita, jucător despre care Gigi Becali a anunțat recent că vrea neapărat să îl transfere la FCSB, a obținut lovitura de la 11 metri după o cursă fantastică. Pe un contraatac al argeșenilor, camerunezul a reușit să îl depășească pe Matricardi, deși fundașul lui FC Voluntari avea prim-planul, iar ulterior a fost faultat în careu de Mihai Popa.

Garita a scos un penalty după o cursă fantastică, dar a șutat lamentabil de la 11 metri

Atacantul african a dezamăgit ulterior la lovitura de la 11 metri, pe care tot el a executat-o. Garita a ales o execuție pe centrul porții, la firul ierbii, iar Mihai Popa a respins cu piciorul.

Astfel, Garita a rămas, cel puțin pentru moment, cu patru goluri și o pasă decisivă în primele 13 meciuri jucate la FC Argeș.

Camerunezul, cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate a mai jucat până acum la formații din ligile inferioare din Franța sau Anglia, precum Bourg-en-Bresse Peronnas, Chaateauroux, Dunkerque, Villefrance, Boulogne, Bristol sau Plymouth Argyle.

Gigi Becali: "De ce să dau 1,5 milione pentru Garita când puteam să-l aduc gratis?"

Becali a dezvăluit, astăzi, că suma de tranfer pentru una dintre țintele sale din fereastra de mercato, atacantul Arnold Garita, de la FC Argeș, este de 1,5 milioane de euro și nu ar fi de acord să o plătească atât de mult.

Pentru a evita pe viitor astfel de situații în care rivalele din Liga 1 aduc jucători liberi de contract, iar apoi cer sume foarte mari pentru transfer, Becali spune că s-a gândit să angajeze niște scouteri pentru a-i recomanda astfel de fotbaliști valoroși din străinătate.

"Eu sunt stăpânul, eu plătesc, eu aduc jucătorii, eu aduc antrenor. Eu sunt primul vinovat pe banii mei, eu greșesc. Eu greșesc undeva. Cum adică aduce Prepeliță un jucător Garita?

De ce să dau eu bani, 1,5 milioane, când puteam să-l aduc gratis pe Garita? M-am gândit și la antrenor străin, să aduc unul-doi scouteri, care să studieze jucători, să prezinte jucători. Din patru să fie unul bun", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Gigi Becali, în urmă cu două zile: "Am dat ordin să vină Garita"

Miercuri, Gigi Becali declara la emisiunea Ora Exactă în Sport că "a dat ordin" celor din club pentru a-l transfera pe atacantul Arnold Garita, de la FC Argeș, în iarnă.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus ”să vezi ce ne face ăsta”.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.