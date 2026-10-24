În ultima vreme, Târnovanu a fost dorit de mai multe cluburi din străinătate, dar prețul cerut de Gigi Becali (aproape de cinci milioane de euro), a făcut ca acesta să rămână la FCSB.

Impresarul Giovanni Becali și vărul patronului de la FCSB a dezvăluit că Târnovanu putea ajunge la Udinese, clubul care l-a cedat pe Răzvan Sava la Universitatea Craiova.

Ștefan Târnovanu putea ajunge la Udinese pentru două milioane de euro!

Concret, echipa din Friuli-Venezia Giulia era gata să ofere două milioane de euro în schimbul portarului, o sumă mică în comparație cu pretențiile lui Gigi Becali.

„Sava se întoarce la Udine. Udine a dat 2.000.000 de euro când l-a luat de la CFR Cluj. A jucat bine un an de zile. A fost titular un an și ceva. După care Udinese a intrat cu mine în discuții pentru Târnovanu și așteptau să îl dea Sava și să îl ia pe Târnovanu. Tot 2.000.000 dădeau și pe Târnovanu. Eu, acolo, vorbesc cu domnul Vagheggi.

La Udine nu poți vorbi decât cu domnul Vagheggi. Cine vine și pleacă de la Udine trebuie să vorbească cu domnul Vagheggi. E un intermediar, care e omul clubului.

Cu el am vorbit de nenumărate ori. După ce a apărat el, nu a jucat câteva etape, a început să mai greșească și am vorbit cu ei. Lui Gigi Becali nu i-am spus. Doar se vorbea de 2.000.000 de euro. Era un preț mic pentru el. Târnovanu era în formă atunci. Acum se poate discuta”, a spus Ioan Becali, la Fanatik.ro.

Gabriel Torje și Răzvan Sava sunt românii care au evoluat, de-a lungul timpului, pentru Udinese.

În 2025, Târnovanu era evaluat de site-urile de specialitate la cinci milioane de euro, dar evoluțiile sale l-au determinat pe Gigi Becali să-l treacă, de câteva ori, pe banca de rezerve, astfel că și cota sa de piață a scăzut drastic.

Acum, portarul de la FCSB este evaluat de site-urile de specialitate la 2,3 milioane de euro, iar contractul său se întinde până în 2028.

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.

Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.