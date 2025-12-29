Ajuns la 31 de ani, Marko Dugandzic se află în fața unei noi decizii importante. Contractul cu FC Seoul a ajuns la final la începutul lunii ianuarie, iar atacantul croat este liber să semneze cu orice echipă. FC Botoșani ia serios în calcul readucerea vârfului care a impresionat în Superliga.



L-a refuzat pe Becali și e gata de revenirea în Superliga: „Atacant de top”



Înainte de plecarea în Coreea de Sud, Dugandzic a fost dorit insistent de FCSB, însă negocierile cu Gigi Becali s-au blocat, atacantul alegând o altă direcție.



Președintele botoșănenilor îl consideră în continuare un jucător decisiv pentru fotbalul românesc și amintește de perioada în care croatul a explodat sub comanda lui Marius Croitoru.



„Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România. A primit încredere, a crescut și a devenit un alt fotbalist. Oricând poate ajuta o echipă care se bate la vârf”, a declarat Valeriu Iftime pentru Digi Sport.



În sezonul petrecut la FC Botoșani, Dugandzic a marcat 11 goluri în 20 de meciuri. Ultima experiență, la FC Seoul, s-a încheiat cu cinci goluri în 37 de meciuri.

Cotat la 800.000 de euro, Dugandzic este relevant în România și pentru perioada petrecută la Rapid, unde a marcat 28 de goluri în 48 de partide.

