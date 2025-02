Alexandru Mitriță a decis meciul de pe ”Ion Oblemenco”, după ce a marcat din penalty al 12-lea gol al său din acest sezon. La final, nervii au fost întinși la maximum.



Alex Chipciu, căpitanul Universității Cluj, care va fi suspendat pentru următoarea partidă, a lansat acuzații grave la adresa lui Sorin Cârțu, cel care ocupă funcția de președinte onorific la Universitatea Craiova.



Marius Baciu: ”Nea Sorin nu consumă alcool”



După discursul dur al fostului internațional, antrenorul Marius Baciu, în prezent analist TV, a sărit imediat în apărarea lui Cârțu.



„Din câte știu eu, nea Sorin nu consumă alcool. Eu așa am înțeles, nu știu sigur, nu vreau să vorbesc prostii. Știu că a avut probleme cu o hepatită, ceva, n-aș vrea să vorbesc.

Poate mirosea altcineva. Poate s-a dus prea departe Chipciu, era foarte supărat, dar să acuzi un conducător că mirosea a alcool...”, a spus Baciu, la Prima Sport.



Ce a spus Chipciu despre Sorin Cârțu: ”Cum să fii legendă și să miroși a băutură?”



Jucătorul l-a acuzat pe Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, că ar fi fost sub influența alcoolului la meci.



„Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face.



Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere. Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.