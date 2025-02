Alex Chipciu, căpitanul Universității Cluj, care va fi suspendat pentru următoarea partidă, a lansat acuzații grave la adresa lui Sorin Cârțu, cel care ocupă funcția de președinte onorific la Universitatea Craiova.



Sorin Cârțu îi răspunde lui Alex Chipciu



Deranjat de cele auzite, Sorin Cârțu a reacționat și a amintit de un episod petrecut în urmă cu 11 ani, când Alex Chipciu a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru că ar fi condus sub influența băuturilor alcoolice.



”Beau whiskey doar când merg cu avionul”, a spus fostul antrenor și jucător din Bănie.



„Vine el și trage lecții de moralitate, el care a fost condamnat pentru un an cu suspendare pentru condus. Cum să-mi spui tu, mă, mie, de băutură? Eu am avut hepatita C. Păi nu mai eram în picioare dacă gustam.



Singurul moment în care beau un whiskey e când plec cu avionul, că mi-e frică, dacă-l interesează pe Chipciu. E singurul prilej, în rest nu veni tu mă să-mi spui mie, tu și Nistor”, a spus Cârțu, la Digi Sport.



Ce a spus Chipciu despre Sorin Cârțu: ”Cum să fii legendă și să miroși a băutură?”



Jucătorul l-a acuzat pe Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, că ar fi fost sub influența alcoolului la meci.



„Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face.



Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere. Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.