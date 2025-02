Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Mitriță, în minutul 10, din penalty. Și U Cluj a primit o lovitură de la 11 metri în finalul primei reprize, însă Laurențiu Popescu a apărat șutul lui Dan Nistor. Ambele penalty-uri au fost dictate de centralul Iulian Călin după ce a fost chemat la monitorul VAR.

Sorin Cârțu contestă arbitrajul după Universitatea Craiova - U Cluj 1-0



La finalul partidei a izbucnit un scandal între cele două tabere. Alexandru Chipciu l-a acuzat pe Sorin Cârțu că "și-a luat de gât foștii jucătorii", referindu-se la Ovidiu Bic: "În România așa funcționează lucrurile, poți să fii o legendă beată pe aici sau sub alte influențe și să-ți iei de gât foștii jucători", declara Chipciu.



La interviul acordat după joc, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, și-a îndrept discursul împotriva arbitrajului, aducând din nou în discuție sprijinul de care ar beneficia U Cluj.



"Consider că e o victorie pentru o anumită traiectorie pe care trebuie să o avem în viitor. Au fost niște puncte muncite, iar noi muncim pentru ele, nu primim moca nimic, ca alții care primesc câte 4 puncte date pe VAR, inexistente. La noi se luptă pentru punctele astea. Când câștigi meciuri de tipul ăsta în care știi că totul îți este potrivnic, te bucuri foarte mult.



E inadmisibil ca arbitru să creezi pentru echipa noastră o stare de... când s-a dat penalty-ul care s-a dat, pentru mine e o fază clasică pentru fotbal. O lansezi, atacantul ciupește mingea și portarul îți ia picioarele. N-ai cum să te duci la faza respectivă să nu dai penalty și să te cheme VAR-ul. Nu, mă, dă tu penalty întâi dacă ești pe poziție și știi foarte bine ce trebuie să faci și pe urmă te corectează VAR-ul dacă nu l-a lovit portarul.



O victorie de mare valoare. Au fost mulți factori potrivnici, iar echipa s-a adaptat. Îmi pare bine că au acceptat situația și au câștigat cele 3 puncte", a spus Sorin Cârțu.

Cârțu, după declarația lui Chipciu: "De ce e circ și mascaradă? Că nu au mai putut să ia puncte cu VAR-ul?"



Întrebat despre declarația lui Chipciu potrivit căreia "a fost circ și mascaradă", Sorin Cârțu a răspuns: "Au spus cei de la U Cluj că a fost circ și mascaradă? De ce? Că n-au mai putut să ia niște puncte cu VAR-ul? Au primit un penalty iar după o intervenție VAR. Fault a fost, dar în prealabil a fost henț clar. Logic vorbind, un jucător care se duce după o minge cu capul, nu o atinge nici cu capul, nici cu umărul și oprește mingea... spuneți-mi voi cu ce o poate opri. Apoi, a băgat mingea în teren. Dacă îmi dați o explicație pentru acea fază, ok, eu le accept".



Ulterior, Cârțu a vorbit din nou despre arbitrajele din România și despre sprijinul de care ar beneficia U Cluj în acest sezon. Fostul jucător și antrenor de la Craiova nu a comentat însă punctual acuzațiile lui Chipciu, potrivit cărora l-ar fi agresat pe Ovidiu Bic. Mai mult, în imaginile TV se observă cum Cârțu l-a înjurat pe Andrei Artean la finalul jocului.



"Iulian Călin a transmis o anumită stare de lucru în teren. Într-un fel, și jucătorii noștri au simțit cam cum bate vântul. Nu întâmplător poate și din asta faci ca jucător un pas înapoi, nu îți mai premeditezi niște situații pentru că se poate întâmpla ceva ce tu nu ai vrea.



La pauză, într-adevăr, am venit la culoar și l-am așteptat pe domnul Călin. Am vorbit într-un mod foarte civilizat și decent. I-am cerut decență, echilibru. Atât vrem de la partida asta. Nu vrem niciun ajutor pentru că știm că noi nu aveam cum să primim de la candidatul PNL de la Primăria Ștefănești. I-am reamintit cam care este poziția lui de arbitru și ce trebuie să facă el la partida asta cu Universitatea Cluj, care e susținută de domnul Boc, așa cum voi spuneți în presă.



Noi ne-am cam săturat de tot ce înseamnă lupta asta cu Clujul. Am pierdut niște campionate cu CFR. Tot voi spuneați că în spatele CFR-ului e Dîncu. Ce facem, politică la fotbal? Hai să lăsăm!", a mai spus Cârțu.

Alex Chipciu, discurs dur la adresa lui Cârțu, dar și la adresa lui Șumudică

Jucătorul l-a acuzat pe Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, că ar fi venit sub influența alcoolului la meci. Chipciu a trimis săgeți și către Marius Șumudică, antrenorul lui Rapid.



”A fost un circ total. O mascaradă ce s-a întâmplat la Craiova aici. La fotbal am fost luptători, niște eroi. Sau poate o Craiova slabă. Dar nu părea că au superioritate numerică. Mă ghidez foarte mult după joc și ce prezentăm pe teren. Am creat ocazii. Cred că am dominat partida asta. Am avut momente când i-am controlat și în 10.



Cred că ne-a lipsit un antrenor meschin, care nu are educație, pentru că, în România, se pare că așa funcționează lucrurile. Poți să fii legendă beată pe aici sau sub alte influențe, să-ți iei de gât foștii jucători. Ăsta e circul din România. Îmi pare rău de Mirel că îl iubesc. S-au ascuns mingile de care el spunea că niciodată nu o să se întâmple asta.



Probabil asta e România. Promovăm gecile. În 2025, când iei haine de la băieți... Băieți adică haine fake. Vrem să vedem factura de 3000, că nu a dat 3000. Acum în 2025 se poartă alte firme, Maison Margiela scris mai mic. Scrisul mare e depășit total!



Dacă credem în determinism, efectele sunt cauzele de acum. Oamenii acum te înjură de copii. Aș vrea să le spun că homo sapiens au o capacitate reflectivă, adică își văd comportamentul și după își dau seama și schimbă. Acum, dacă credem în determinism, capacitatea lor nu există!



Cum să fii legendă și să miroși a băutură? ... Păi promovați-l pe Sabău! El promovează fotbalul. Tot promovăm circarii ăștia. Că Boc ne-a luat arbitraje, că cooperativa... Îmi asum tot ce am spus și cu astfel de personaje nu vreau să mai am de a face.



Eu nu vreau să tac! Și dacă o să am vreodată de pierdut nici nu mă interesează! Vreau doar să joc fotbal de plăcere.



Dacă vrei să vorbesc despre fotbal? Am jucat fotbal. Am fost mai buni ca ei”, a spus Alex Chipciu.