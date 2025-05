FCSB – Dinamo n-a făcut echipa patronată de Gigi Becali campioană, așa cum exista posibilitatea la un moment dat, însă a apropiat-o la 90 de minute de titlu.

Sport.ro a oferit aici calculele câștigării campionatului pentru FCSB pentru al doilea sezon la rând. S-a ajuns aici pentru că Bîrligea și compania și-au arătat superioritatea, de-a lungul acestui sezon. Derby-ul cu Dinamo doar a reconfirmat că FCSB e fără rival, inclusiv în play-off.

Ajuns la interviul de după derby, Zeljko Kopic a explicat că la eșecul de luni, scor 1-3, a contribuit decisiv prestația slabă pe care a avut-o echipa sa, în primele 45 de minute. Concret, Dinamo a devenit „sacul de box“ al FCSB-ului, după cum sport.ro a explicat aici.

„Am pierdut multe dueluri la mijlocul terenului și FCSB a dat gol, practic, la fiecare ocazie. Nu e prima dată când începem prost un asemenea meci. Am avut această problemă și cu CFR Cluj, dar și cu Universitatea Craivoa. Din păcate, n-am reacționat bine sub presiunea adversarului. Am tot pierdut din energie și FCSB a tot crescut“, a declarat tehnicianul roș-albilor.

Kopic: „Dinamo a avut curaj în repriza a doua“

Antrenorul dinamovist s-a arătat, totuși, mulțumit că echipa sa a reușit să aibă un joc mult mai bun în partea secundă, când a și marcat și a fost aproape de golul doi, în mai multe rânduri.

„La pauză, le-am zis băieților că e frumos să fim lăudați, atunci când lucrurile merg bine, dar acum nu ne-am prezentat, așa cum ar fi trebuit. Jucătorii au reacționat bine și pot să fiu mulțumit de ce a arătat echipa mea, în partea a doua. Din păcate, plătim prețul pentru accidentări, pentru că avem puțini jucători la antrenamente. Simt această problemă. Chiar și așa, în repriza a doua, echipa a avut curaj, a avut personalitate și am fost aproape de golul de doi, în multe momente“, a spus Kopic.