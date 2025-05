Ilie Dumitrescu (56 de ani) a rămas impresionat de prestația lui Juri Cisotti (31 de ani) în derby-ul FCSB - Dinamo, scor 3-1, și nu s-a ferit să-l laude în termeni superlativi pe mijlocașul italian. Fostul mare internațional a descris jocul lui Cisotti drept unul "total" și a catalogat transferul său la FCSB drept unul "senzațional".



Deși Octavian Popescu a reușit o "dublă" de efect, iar Daniel Bîrligea a deschis scorul, Ilie Dumitrescu a fost cucerit de evoluția completă a italianului Juri Cisotti, care a oferit două pase decisive în victoria care o apropie pe FCSB de al doilea titlu consecutiv.



"Joacă un fotbal total! Inteligență fantastică"



Analizând prestația mijlocașului adus în iarnă de la Oțelul, Dumitrescu a evidențiat calitățile acestuia pe ambele faze ale jocului. "Din punctul meu de vedere este un jucător sclipitor, care joacă un fotbal total. Atât pe faza defensivă, acoperă foarte bine zona, recuperează... iar pe faza ofensivă cere foarte bine, inteligent, mingea, în spațiul liber", a spus Ilie Dumitrescu.



Fostul component al Generației de Aur a fost impresionat și de viziunea și execuțiile italianului: "Are execuții, văd assisturi, văd lucruri făcute cu cap. Este un jucător foarte inteligent. Are o inteligență de joc fantastică. Are și o capacitate de efort foarte bună".



"Transfer senzațional! N-aș fi crezut"



Concluzia lui Ilie Dumitrescu a fost clară: aducerea lui Cisotti la FCSB, deși privită inițial cu scepticism, s-a dovedit a fi o mutare extrem de inspirată. "Este un transfer senzațional, n-aș fi crezut niciodată că o să poată să se ridice la nivelul acesta", a admis fostul mare fotbalist.



În victoria cu 3-1 contra lui Dinamo, Cisotti a pasat decisiv la golurile marcate de Bîrligea și Octavian Popescu (al doilea). Italianul a ajuns astfel la 5 goluri și 4 pase decisive în 18 meciuri pentru FCSB.