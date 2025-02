Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (47 de ani), se declară dezamăgit de rezultatul derby-ului din etapa cu numărul 28.



Discursul lui Zeljko Kopic, după FCSB - Dinamo 2-1



Kopic spune că jocul ar fi arătat altfel dacă băieții lui ar fi blocat-o pe FCSB după ce au deschis scorul: "Am început meciul foarte bine. Am avut câteva ocazii. Am dominat jocul. După primul gol era important să blocăm. La astfel greșeli plătim scump.

FCSB a câștigat mai multe dueluri la mijloc. Nu pot spune că nu am avut momente bune, dar nu a fost de ajuns pentru a câștiga meciul.



Ei au jucat multe meciuri. I-am prins pe ei într-un moment bun. Eu ca antrenor sunt dezamăgit. Am controlat jocul, am fost periculoși. Politic, Perica și Selmani ar fi putut face mai mult în atac. Încă avem nevoie să ne îmbunătățim nivelul pentru a ne bate cu cei de la FCSB. E clar că nu uităm situația în care Dinamo a fost", a declarat Kopic.



Întrebat despre faza controversată din finalul primei reprize, unde Dinamo ar fi putut primi o lovitură de la 11 metri, Kopic a spus doar: "Nu vorbesc de arbitraj".



Verdictul lui Marius Avram: "Henț evident"



Dinamoviştii au cerut penalti în minutul 34, la un henţ al lui Ngezana în propriul careu, dar arbitrul Istvan Kovacs nu a dat nimic şi la cabine s-a intrat cu scor egal, 1-1.



Imediat după meci, Marius Avram, fost ecuson FIFA, a vorbit despre faza controversată și susțină că oficialii din camera VAR ar fi trebuit să-l cheme pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor.



"Este un henț evident, toate elementele se întrunesc pentru decizia de 11 metri. Mingea vine de departe, nu vine de aproape, el are mână depărtată de corp și amortizează mingea, decizia corectă ar fi fost lovitură de la 11 metri.



Pe centrări, UEFA zice că numai lovitură de la 11 metri ar fi fost suficientă, nu și cartonaș", a declarat Marius Avram, pentru Digi Sport.



Dinamo a condus cu 1-0, dar a pierdut cu FCSB



Atacantul Stipe Perica a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 18. Acesta a reluat cu sânge rece din fața porții, după o pasă excelentă a lui Dennis Politic.



FCSB a egalat după numai două minute! Șutul deviat al lui Baba Alhassan l-a păcălit pe portarul Roșca, iar cele două rivale au revenit la egalitate.



Dinamo a solicitat un penalty în minutul 34, după un presupus henț în careu, dar centralul Istvan Kovacs a făcut semn că jocul poate continua. Perica și Ngezana au sărit la cap, iar balonul a ricoșat din mâna fundașului de la FCSB. Nici VAR-ul nu a intervenit, astfel că arbitrul Kovacs nu a fost chemat la margine pentru a urmări reluarea. La pauză s-a intrat la egalitate, scor 1-1.



FCSB a preluat conducerea în minutul 57, după o fază la care apărarea "Câinilor" a fost prinsă pe picior greșit. Cisotti i-a pasat ideal lui Gele, care s-a distrat cu Sivis și l-a învins pe Roșca cu un șut plasat.



Dinamo a alergat după golul egalizator, însă nu a mai avut putere să înscrie și al doilea gol. S-a terminat 2-1 pentru FCSB, iar oaspeții încă nu sunt calificați matematic în play-off.



Clasament Liga 1



FCSB a revenit pe locul 1 în urma succesului obținut contra rivalilor de la Dinamo, pe Arena Națională.