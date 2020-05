Se reiau antrenamentele in MLS! Cand incep fotbalistii pregatirea in tara cu cele mai multe cazuri de Covid-19

Din articol Mitrita, vedeta lui New York City

Fotbalistii din MLS, unde evolueaza si romanul Alexandru Mitrita, vor putea relua antrenamentele.

Oficialii MLS au emis un comunicat de presa vineri in care anunta ca jucatorii pot relua antrenamentele individuale, desfasurate la baza de pregatire a clubului la care sunt legitimati, incepand cu data de 6 mai.

Antrenamentele se vor desfasura cu respectarea protocolului de siguranta si distantare sociala.

Fotbalistilor le este interzis sa intre in vestiare, sau salile de antrenament ale bazei sportive.

Inainte de a reincepe antrenamentele individuale ale jucatorilor, fiecare echipa trebuie sa transmita oficialilor MLS un plan specific care sa descrie modul in care echipa va implementa protocoalele de sanatate si securitate.

MLS to begin individual player workouts beginning May 6https://t.co/iKofpJfVu9 — MLS Communications (@MLS_PR) May 1, 2020

Mitrita, vedeta lui New York City

Alexandru Mitrita (25 de ani) este legitimat la New York City din februarie 2019. 14 goluri si 5 pase decisive a reusit internationalul roman de la transferul in MLS.

Golul reusit de Mitrita in victoria lui New York City cu 2-0 in deplasarea de la DC United.

1.131.492 de cazuri de Covid-19 au fost raportate pana in prezent in SUA, iar 65.776 de persoane au decedat.