Atacantul care a dinamitat apararile din Liga I poate pleca la o supercampioana din Europa, cu 54 DE TITLURI in palmares! Cine il vrea pe Koljic

Bosniacul Elvir Koljic este unul dintre cei mai prolifici atacanti din Europa in acest moment. Varful Craiovei are 8 goluri in 8 meciuri in Liga I. In acest sezon, el a marcat un total de 16 goluri in 15 partide. Koljic a inceput stagiunea la FK Krupa, din Bosnia, unde a dat 8 goluri in 7 meciuri!

In varsta de 23 de ani, Koljic a venit in Romania ca un necunoscut, dar a reusit sa isi faca un nume intr-un timp record. El a dinamitat apararile adverse si a devenit o tinta si pentru alte formatii!

Unul dintre cluburile care au pus ochii pe Elvir Koljic este Glasgow Rangers, supercampioana Scotiei, cu 54 de titluri in palmares. Antrenata de Steven Gerrard, Rangers l-a vrut pe Koljic si in vara, insa atunci scotienii au renuntat la ideea de a-l transfera. Dupa 16 goluri in 15 meciuri, acestia regreta, insa, ca nu au pus mana pe bosniac si si-au reaprins interesul pentru serviciile sale.

O alta echipa care il urmareste pe Elvir Koljic este Panathinaikos Atena.



700.000 euro este cota lui Koljic in acest moment

Pana in 2022 are Koljic contract cu Universitatea Craiova