Sturridge nu duce lipsa de oferte dupa suspendarea din cauza pariurilor! E dorit in Premier League si MLS! Cu cine poate semna

Daniel Sturridge, campion in Champions League cu Liverpool, a fost suspendat din cauza pariurilor.

Englezul a fost suspendat pana in luna iunie pentru ca i-ar fi transmis fratelui sau sa parieze pe faptul ca va fi imprumutat la Sevill, ceea ce nu s-a intampla insa niciodata. Trabzonspor, echipa cu care se afla sub contract, i-a reziliat contractul cu doar cateva ore inainte ca anuntul suspendarii sa fie facut public.

Totusi, in ciuda masurii, Sturridge este dorit in Premier League de Aston Villa, care a vrut sa-l transfere si in iarna, informeaza The Sun. De asemenea, echipa patronata de David Beckham, Inter Miami, care a jucat primul meci oficial in MLS in weekend, e in cautare de vedete si este interesata de serviciile englezului.

Daniel Sturridge a oferit prima reactie dupa ce aceasta decizie prin intermediul unui videoclip pe Youtube.

"A fost un proces foarte lung in acest sens si a fost foarte greu pentru mine sa ma mai concentrez la fotbal. Vreau sa spun ca voi continua sa fac o campanie pentru fotbalistii profesionisti, voi vorbi cu familiile lor pentru a-i tine departe de pariuri. Sezonul s-a terminat pentru mine si sunt absolut devastat de aceasta decizie. Ma simt incofortabil si pur si simplu nu cred ca este corect sa mai continui la un club la care nu mai pot contribui din cauza faptului ca sunt suspendat. Am ajuns la un acord cu Trabzonspor pentru a rezilia contractul. Vreau sa le multumesc tuturor celor de la Trabzonspor pentru ce mi-au oferit si tuturor celor care sunt alaturi de mine", a declarat Sturridge.

Tweet Aston Villa MLS Inter Miami Sturridge